Лендинг для жилого комплекса на Тильде

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Задачей было сделать редизайн старого сайта, обновить каталог. Подробнее рассказать о всех преимуществах комплекса, при этом в полной мере проинформировав покупателей о всём, что нужно знать перед покупкой
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