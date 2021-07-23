Лендинг для жилого комплекса на Тильде

Задачей было сделать редизайн старого сайта, обновить каталог. Подробнее рассказать о всех преимуществах комплекса, при этом в полной мере проинформировав покупателей о всём, что нужно знать перед покупкой

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