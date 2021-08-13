Лэндинг покрасим Дом

Добавлена
2 года назад
40 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сайт создан с нуля, размещен на хостинге, система управления контентом Wordpress.

Проведена настройка от А до Я

  • Дизайн сайта
  • Верстка по макету, согласованному с заказчиком
  • Подключение необходимых анимаций
  • Посадка проекта на CMS Wordpress
  • Настройка окружения Wordpress под заказчика
  • Обучение заказчика доступным функция Wordpress