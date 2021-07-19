Лендинги онлайн-курса и вебинара Тестировщик ПО

Разработка лендинга курса и лендинга вебинара для онлайн-школы IT Faculty с анимацией и адаптацией подо все устройства, привязка платформы GetCourse (оплата и попадание клиента после оплаты в тренинг) и настройка маркетинговой email-рассылки. Базовая SEO-оптимизация.

Страница курса: it-faculty.ru

Страница вебинара: it-faculty.ru/webinar