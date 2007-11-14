Локальный поисково-развлекательный портал Ultra

- новости по категория неограниченной степени вложенности (добавление не только администратором, но и пользователями)

- поиск по определенной категории

- парсинг новостей с сайтов из интернета

- комментарии к новостям

- возможность бана пользователя по логину и IP

- голосование по каждой новости

- редактируемые дополнительные блоки (на картинке справа)