Лонгрид о великом русском бойце Фёдоре Емельяненко

Лонгрид о великом русском бойце и витязе Фёдоре Емельяненко. Сделал эту работу в удовольствие, просто для себя, т.к. восхищаюсь этим человеком и широтой его души. Считаю, что образ жизни Фёдора, мировоззрение и поступки должны быть примером для любого русского мужчины.

Лонгрид — это формат подачи журналистических материалов в интернете. Его спецификой является большое количество текста, разбитого на части с помощью различных мультимедийных элементов: фотографий, видео и инфографики.