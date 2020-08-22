Lumoore Agency - Landing Page Velouries

Задача- Сделать простой красочный сайт сайт для бизнеса

- Лендинг до 10 блоков в котором

показано главное по услуге и обязательно блок с командой

- Сделать сайт который будет понятен

для всехЗадача- Сделать простой красочный сайт сайт для бизнеса

- Лендинг до 10 блоков в котором

показано главное по услуге и обязательно блок с командой

- Сделать сайт который будет понятен

для всехЗадача

- Сделать простой красочный сайт сайт для бизнеса

- Лендинг до 10 блоков в котором

показано главное по услуге и обязательно блок с командой

- Сделать сайт который будет понятен

для всех

- Был разработан уникальный дизайн с использованием собственных созданных изображений под проект

- Основные посетители девушки от 16 лет

- Конверсия увеличилась на 55%

В итоге сайт состоит из 7 блоков,

меню на обложке не учитывая подвал

Стоимость проекта 40$

+ Реклама в Google

+ Реклама на площадках объявлений

+ Поддержка в течении 3-х месяцев

+ Переработка проекта в интернет-магазин в обговоренный промежуток времени

тчилась на 55%- Был разработан уникальный дизайн с использованием собственных созданных изображений под- Был разработан уникальный дизайн с использованием собственных созданных изображений под проект

- Основные посетители девушки от 16 лет

- Конверсия увеличилась на 55%

В итоге сайт состоит из 7 блоков,

меню на обложке не учитывая подвал

Стоимость проекта 40$

+ Реклама в Google

+ Реклама на площадках объявлений

+ Поддержка в течении 3-х месяцев

+ Переработка проекта в интернет-магазин в обговоренный промежуток времени

В итоге сайт состоит из 7 блоков,

меню на обложке не учитывая подвал

Стоимость проекта 40$

+ Реклама в Google

+ Реклама на площадках объявлений

+ Поддержка в течении 3-х месяцев

+ Переработка проекта в интернет-магазин в обговоренный промежуток времени

В итоге сайт состоит из 7 блоков,

меню на обложке не учитывая подвал

Стоимость проекта 40$

+ Реклама в Google

+ Реклама на площадках объявлений

+ Поддержка в течении 3-х месяцев

+ Переработка проекта в интернет-магазин в обговоренный промежуток времени

В итоге сайт состоит из 7 блоков,

меню на обложке не учитывая подвал

Стоимость проекта 40$

+ Реклама в Google

+ Реклама на площадках объявлений

+ Поддержка в течении 3-х месяцев

+ Переработка проекта в интернет-магазин в обговоренный промежуток времени

В итоге сайт состоит из 7 блоков,

меню на обложке не учитывая подвал

Стоимость проекта 40$

+ Реклама в Google

+ Реклама на площадках объявлений

+ Поддержка в течении 3-х месяцев

+ Переработка проекта в интернет-магазин в обговоренный промежуток времени

В итоге сайт состоит из 7 блоков,

меню на обложке не учитывая подвал

Стоимость проекта 40$

+ Реклама в Google

+ Реклама на площадках объявлений

+ Поддержка в течении 3-х месяцев

+ Переработка проекта в интернет-магазин в обговоренный промежуток времени

В итоге сайт состоит из 7 блоков,

меню на обложке не учитывая подвал

Стоимость проекта 40$

+ Реклама в Google

+ Реклама на площадках объявлений

+ Поддержка в течении 3-х месяцев

+ Переработка проекта в интернет-магазин в обговоренный промежуток времени