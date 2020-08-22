Lumoore Agency - Landing Page Velouries

Задача- Сделать простой красочный сайт сайт для бизнеса
- Лендинг до 10 блоков в котором
показано главное по услуге и обязательно блок с командой
- Сделать сайт который будет понятен
для всехЗадача- Сделать простой красочный сайт сайт для бизнеса
- Лендинг до 10 блоков в котором
показано главное по услуге и обязательно блок с командой
- Сделать сайт который будет понятен
для всехЗадача
- Сделать простой красочный сайт сайт для бизнеса
- Лендинг до 10 блоков в котором
показано главное по услуге и обязательно блок с командой
- Сделать сайт который будет понятен
для всех
- Был разработан уникальный дизайн с использованием собственных созданных изображений под проект
- Основные посетители девушки от 16 лет
- Конверсия увеличилась на 55%
В итоге сайт состоит из 7 блоков,
меню на обложке не учитывая подвал
Стоимость проекта 40$
+ Реклама в Google
+ Реклама на площадках объявлений
+ Поддержка в течении 3-х месяцев
+ Переработка проекта в интернет-магазин в обговоренный промежуток времени
тчилась на 55%- Был разработан уникальный дизайн с использованием собственных созданных изображений под- Был разработан уникальный дизайн с использованием собственных созданных изображений под проект
- Основные посетители девушки от 16 лет
- Конверсия увеличилась на 55%
В итоге сайт состоит из 7 блоков,
меню на обложке не учитывая подвалСтоимость проекта 40$
+ Реклама в Google
+ Реклама на площадках объявлений
+ Поддержка в течении 3-х месяцев
+ Переработка проекта в интернет-магазин в обговоренный промежуток времени
В итоге сайт состоит из 7 блоков,
меню на обложке не учитывая подвалСтоимость проекта 40$
+ Реклама в Google
+ Реклама на площадках объявлений
+ Поддержка в течении 3-х месяцев
+ Переработка проекта в интернет-магазин в обговоренный промежуток времени
В итоге сайт состоит из 7 блоков,
меню на обложке не учитывая подвалСтоимость проекта 40$
+ Реклама в Google
+ Реклама на площадках объявлений
+ Поддержка в течении 3-х месяцев
+ Переработка проекта в интернет-магазин в обговоренный промежуток времени
В итоге сайт состоит из 7 блоков,
меню на обложке не учитывая подвалСтоимость проекта 40$
+ Реклама в Google
+ Реклама на площадках объявлений
+ Поддержка в течении 3-х месяцев
+ Переработка проекта в интернет-магазин в обговоренный промежуток времени
В итоге сайт состоит из 7 блоков,
меню на обложке не учитывая подвалСтоимость проекта 40$
+ Реклама в Google
+ Реклама на площадках объявлений
+ Поддержка в течении 3-х месяцев
+ Переработка проекта в интернет-магазин в обговоренный промежуток времени
В итоге сайт состоит из 7 блоков,
меню на обложке не учитывая подвалСтоимость проекта 40$
+ Реклама в Google
+ Реклама на площадках объявлений
+ Поддержка в течении 3-х месяцев
+ Переработка проекта в интернет-магазин в обговоренный промежуток времени
В итоге сайт состоит из 7 блоков,
меню на обложке не учитывая подвалСтоимость проекта 40$
+ Реклама в Google
+ Реклама на площадках объявлений
+ Поддержка в течении 3-х месяцев
+ Переработка проекта в интернет-магазин в обговоренный промежуток времени