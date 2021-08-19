Многостраничный сайт компании GoJourneyRussia

Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Посмотреть сайт можно по ссылке - https://gojourneyrussia.tilda.ws/
Какие были поставлены задачи:
1.Нужен чистый и аккуратный сайт, удобный в использовании
2.Сайт должен выгодно представлять компанию в своей нише
3.Структура должна быть понятной для заказчика, чтобы ему было удобно самостоятельно заполнять сайт по мере появления новых туров и проектов компании
Что было выполнено в рамках работы над сайтом:
1.Разработан логотип компании
2.Проработан рынок, выполнен анализ конкурентов и подобраны референсы
3.Разработан стиль сайта - подобрана цветовая палитра, шрифты, изображения и иконки
4.Разработана структура сайта
5.Сайт адаптирован под все устройства
6.Подключены формы захвата данных и их отправка на почту
7.Подключен домен, ssl-сертификат, фавикон
8.Созданы 404 страница и Политика конфиденциальности
9.Разработан шаблон страницы тура, для дальнейшего удобства при заполении сайта заказчиком
10.Записана видео-инструкция по пользованию сайтом