Многостраничный сайт компании GoJourneyRussia

Посмотреть сайт можно по ссылке - https://gojourneyrussia.tilda.ws/

Какие были поставлены задачи:

1.Нужен чистый и аккуратный сайт, удобный в использовании

2.Сайт должен выгодно представлять компанию в своей нише

3.Структура должна быть понятной для заказчика, чтобы ему было удобно самостоятельно заполнять сайт по мере появления новых туров и проектов компании

Что было выполнено в рамках работы над сайтом:

1.Разработан логотип компании

2.Проработан рынок, выполнен анализ конкурентов и подобраны референсы

3.Разработан стиль сайта - подобрана цветовая палитра, шрифты, изображения и иконки

4.Разработана структура сайта

5.Сайт адаптирован под все устройства

6.Подключены формы захвата данных и их отправка на почту

7.Подключен домен, ssl-сертификат, фавикон

8.Созданы 404 страница и Политика конфиденциальности

9.Разработан шаблон страницы тура, для дальнейшего удобства при заполении сайта заказчиком

10.Записана видео-инструкция по пользованию сайтом