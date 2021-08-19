Многостраничный сайт для коллегии адвокатов "ТЕМПЛ

Посмотреть сайт можно по ссылке - https://mkatempl.ru/

Какая стояла задача :Сделать полноценный сайт-визитку компании. Рассказать о предоставляемых услугах, преимуществах и многолетнем опыте работы команды.Что было выполнено :- Разработана структура сайта- Подобраны иллюстрации, иконки, шифтовые пары и пр.- Верстка сайта на Тильде, преимущественно на Zero-блоках + адаптивная верстка под все разрешения- Подключен домен, ssl- сертификат, формы приема данных- Базовые настройки seo, страница 404