Многостраничный сайт для коллегии адвокатов "ТЕМПЛ
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2 года назад
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Посмотреть сайт можно по ссылке - https://mkatempl.ru/
Какая стояла задача :Сделать полноценный сайт-визитку компании. Рассказать о предоставляемых услугах, преимуществах и многолетнем опыте работы команды.Что было выполнено :- Разработана структура сайта- Подобраны иллюстрации, иконки, шифтовые пары и пр.- Верстка сайта на Тильде, преимущественно на Zero-блоках + адаптивная верстка под все разрешения- Подключен домен, ssl- сертификат, формы приема данных- Базовые настройки seo, страница 404