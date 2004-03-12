Многостраничный сайт на Тильде | Eventblissgroup

Eventblissgroup - компания, по организации и проведению мероприятий. Компания проводит множество различных видов мероприятий под ключ, от проведения свадеб вплоть до проведения квестов и пиротехнических шоу) Из-за обилия услуг сайт получился многостраничным.

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Я разработал прототип и снял видео, где подробно рассказал, как будет функционировать весь сайт. Заказчик без проблем принял прототип и я приступил к дизайну. Дизайном я хотел передать стиль компании и у меня это получилось!) Заказчик остался доволен :) Затем я весь дизайн перенёс в Тильду.

Также, по просьбе клиента я сделал, как я считаю, крутую анимацию на сайте, особенно в блоке "Портфолио", тем самым впечатлив будущего посетителя на сайте.

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Разработка сайта заняла у меня почти 2 недели.