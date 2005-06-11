Мое портфолио
Сайты «под ключ»
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20 дней назад
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Мой сайт портфолио является визитной карточкой моих проектов и навыков веб-разработки. На сайте представлены мои лучшие работы, которые я создавала в течение своей карьеры, а также информация о моих навыках и опыте работы.
Сайт имеет простой и чистый дизайн, который позволяет посетителям быстро и легко найти нужную информацию. На главной странице сайта есть краткое описание моих навыков и проектов, а также ссылки на мои профили в социальных сетях.