Пример портфолио

Сайт-портфолио представляет собой виртуальный альбом работ профессионала в определенной области. Я могу сделать сайт где ваши покупатели смогут ознакомиться с портфолио веб-дизайнеров, графических дизайнеров, фотографов, художников и многих других творческих людей. В данном случае это сайт создан на конструкторе Tilda в Zero block, по дизайну из figma. Сайт доступен и на других устройствах помимо компьютера, также есть мобильная версия этого сайта. В конце сайта есть форма, в которой ваши клиенты смогут оставить свои контактные данные для работы с вами.

https://dilyaraweb.tilda.ws/1111111