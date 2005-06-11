Салон красоты Delote-Beauty

Сайт-визитка для салона красоты "Delote-Beauty" . Сайт был создан на конструкторе Tilda в ZeroBlock, с элементами кода html . Сделан сайт по дизайну из Figma . Я также придумала дизайн для мобильной версии и оптимизировала работу сайта.

http://dilyaraweb.tilda.ws/