Салон красоты Delote-Beauty

Сайты «под ключ»
Добавлена
20 дней назад
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Сайт-визитка для салона красоты "Delote-Beauty" . Сайт был создан на конструкторе Tilda в ZeroBlock, с элементами кода html . Сделан сайт по дизайну из Figma . Я также придумала дизайн для мобильной версии и оптимизировала работу сайта.

http://dilyaraweb.tilda.ws/