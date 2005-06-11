Сайт для музыкального исполнителя

Это работа выполнена для музыкального исполнителя. Сделана она на основе дизайна из figma. Сайт полностью выполнен на конструкторе Tilda в Zero block с элементами кода html. В сайте имеется pop-up, при нажатии на кнопку "TICKETS" появляется pop-up где покупатель может купить билет на концерт, информация из этого pop-up идет прямо к исполнителю или менеджеру.

http://songss.tilda.ws/