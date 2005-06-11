Магазин цветов Flower Shop

Сайты «под ключ»
Добавлена
20 дней назад
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Сайт создан для магазина "Flower shop" ориентированный на продажу цветов. Сайт создан на конструкторе Tilda с элементами кода HTML. В сайте содержится удобная система заказов, которая позволит вашим клиентам быстро и легко сделать покупку. Он также доступен и на мобильной версии.

http://songss.tilda.ws/111

Flower shop.pdf
9 МБ