Новороссийск - Ралли Россия-2008
Сайты «под ключ»
Добавлена233 просмотра
15 лет назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт этапа-кандидата на этап чемпионата мира по авторалли.
CMS Joomla 1.0.15
Разработка "под ключ".
Разработан компонент для легкого обновления "изображения дня".
Модифицированы компоненты для лучшей поддержки многоязычности (на сайте два языка - русский и английский).
Сайт получил высокую оценку международных наблюдателей.