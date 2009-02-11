Новороссийск - Ралли Россия-2008

http://rally-russia.com/

Сайт этапа-кандидата на этап чемпионата мира по авторалли.

CMS Joomla 1.0.15

Разработка "под ключ".

Разработан компонент для легкого обновления "изображения дня".

Модифицированы компоненты для лучшей поддержки многоязычности (на сайте два языка - русский и английский).

Сайт получил высокую оценку международных наблюдателей.