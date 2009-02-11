Чемпионат России по Ралли
Сайты «под ключ»
Добавлена225 просмотров
15 лет назад
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Сайт чемпионата России по авторалли.
Разработка сайта "под ключ".
CMS Joomla 1.0.15
Разработаны компоненты:
- база гонщиков с автоматическим контекстным созданием ссылок-подсказок в текстах новостей с показом фотографии и имени упоминаемого спортсмена
- импорт таблиц положения в чемпионате
- удобная загрузка документов в соответствующие разделы
Доработаны некоторые чужие компоненты - галерея, архив и пр.