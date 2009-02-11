Чемпионат России по Ралли

http://rrch.ru

Сайт чемпионата России по авторалли.

Разработка сайта "под ключ".

CMS Joomla 1.0.15

Разработаны компоненты:

- база гонщиков с автоматическим контекстным созданием ссылок-подсказок в текстах новостей с показом фотографии и имени упоминаемого спортсмена

- импорт таблиц положения в чемпионате

- удобная загрузка документов в соответствующие разделы

Доработаны некоторые чужие компоненты - галерея, архив и пр.