Компонент архива документов авторалли

Веб-программирование
Добавлена
15 лет назад
204 просмотра
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http://www2.rallyrusmedia.com

CMS Joomla 1.0.15

Разработан компонент для ведения архива документов авторалли. Документы классифицируются по гонкам, сезонам, типам документов.

Существует наследование гонок, когда общие документы (победители прошлых лет, справка о месте проведения, варианты проживания) переносятся с прошлого сезона при создании новой гонки.

Позволяет создавать различные типы документов: файлы для скачивания, HTML-текст, внешние ссылки.