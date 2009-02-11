Компонент архива документов авторалли

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CMS Joomla 1.0.15

Разработан компонент для ведения архива документов авторалли. Документы классифицируются по гонкам, сезонам, типам документов.

Существует наследование гонок, когда общие документы (победители прошлых лет, справка о месте проведения, варианты проживания) переносятся с прошлого сезона при создании новой гонки.

Позволяет создавать различные типы документов: файлы для скачивания, HTML-текст, внешние ссылки.