Компонент архива документов авторалли
Веб-программирование
Добавлена204 просмотра
15 лет назад
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CMS Joomla 1.0.15
Разработан компонент для ведения архива документов авторалли. Документы классифицируются по гонкам, сезонам, типам документов.
Существует наследование гонок, когда общие документы (победители прошлых лет, справка о месте проведения, варианты проживания) переносятся с прошлого сезона при создании новой гонки.
Позволяет создавать различные типы документов: файлы для скачивания, HTML-текст, внешние ссылки.