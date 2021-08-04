Онлайн-игра на блокчейне TON

tongame.arsenicum12.ru/active_gamesИгра работает за счет смарт-контрактов TON.

Правила: Игроки покупают квадраты на поле 8*8. Позже игрокам возвращается от 0 до 1260% стоимости купленных ячеек.

Лендинг: tongame.arsenicum12.ru

Список игр: tongame.arsenicum12.ru/active_games

В данный момент игры не проводятся. Регистрация недоступна.

Является конкурсной работой для Telegram Contests.