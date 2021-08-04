Онлайн-игра на блокчейне TON

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tongame.arsenicum12.ru/active_gamesИгра работает за счет смарт-контрактов TON.
Правила: Игроки покупают квадраты на поле 8*8. Позже игрокам возвращается от 0 до 1260% стоимости купленных ячеек.
Лендинг: tongame.arsenicum12.ru
Список игр: tongame.arsenicum12.ru/active_games
В данный момент игры не проводятся. Регистрация недоступна.
Является конкурсной работой для Telegram Contests.