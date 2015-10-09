Phtocollege.

Добавлена
10 лет назад
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Фотоколледж.jpg

http://photocollege.org   - Школа фотографии в Санкт-Петербурге.

Сделано:  Разработали посадочную страницу, настроили контекстную рекламу, ретаргетинг. Провели СЕО оптимизацию под низкочастотные ключевые

запросы.

Было  -  Средняя группа 15 человек. Средняя стоимость на привлечение клиента 6000-7000 рублей исходя из растрат на рекламную

кампанию. 

Стало – Средняя группа 40 человек. Средняя стоимость на привлечение клиента 1500-2000 рублей.

Средний оборот компании за год  увеличен в три раза

Владелец вышеупомянутого проекта знают и дали согласие на предоставление результатов

совместной деятельности третьим лицам в коммерческих целях.