Разработка посадочной страницы pixilion.ru

Разработка посадочной страницы для рекламы и продвижениязапроса «фрезеровка ЧПУ» http://pixilion.ru/frezerovka-chpu/.В мои обязанности входило:· разработка концепции страницы, подборнеобходимых блоков;· составление ТЗ дизайнеру и программисту;· проверка выполненных работ;· написание и размещение текстов;· настройка рекламной кампании в Яндекс Директ.