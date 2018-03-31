Разработка посадочной страницы pixilion.ru

Добавлена
6 лет назад
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Разработка посадочной страницы для рекламы и продвижениязапроса «фрезеровка ЧПУ» http://pixilion.ru/frezerovka-chpu/.В мои обязанности входило:·        разработка концепции страницы, подборнеобходимых блоков;·        составление ТЗ дизайнеру и программисту;·        проверка выполненных работ;·        написание и размещение текстов;·        настройка рекламной кампании в Яндекс Директ.