Разработка проекта для выпускника школы под ключ

Добавлена
4 года назад
102 просмотра
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Каждый современный выпускник школы обязан сдать проектную работу. Одна из таких работ является создание сайта.

Тема проекта: Создание сайта "Информатика как искусство"

Макет сайта выполнен в: Figma

Основа сайта: html+css

Оптимизация сайта под ширину экрана: от 800px до 1920px. Так как это школьный проект, то мобильная версия не предполагалась.

Срок выполнения: 7 дней