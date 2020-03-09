Разработка проекта для выпускника школы под ключ

Каждый современный выпускник школы обязан сдать проектную работу. Одна из таких работ является создание сайта.

Тема проекта: Создание сайта "Информатика как искусство"

Макет сайта выполнен в: Figma

Основа сайта: html+css

Оптимизация сайта под ширину экрана: от 800px до 1920px . Так как это школьный проект, то мобильная версия не предполагалась.

Срок выполнения: 7 дней