Разработка сайта каталога кровельных материалов

Сайты «под ключ»
Добавлена
4 месяца назад
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Территория строительства - компания, занимающаяся продажей кровельных материалов с первоклассным сервисом и самой большой выставкой под открытым небом в Минске.

Цели:

Отразить статус компании, а также представить продуктовую линейку различных типов кровельных материалов и сопутствующих товаров.

Задачи:

  • Разработать информативную карточку товара, закрывающую большинство вопросов потенциальных клиентов

  • Обеспечить конвертацию валюты в единую, так как реализация товара происходит в BYN, а закупка многих позиций в евро

  • Исчерпывающе рассказать об услугах компании и подчеркнуть её имидж

  • Имплементировать новый фирменный стиль компании в веб-сайт.

  • Обеспечить управляемость сайта при помощи системы управления контентом

Решение:

Разработали эффектный дизайн сайта в фирменных цветах компании, подчеркнув ее статус. Проработали карточку товара, опираясь на общих данных по различным видам материалов. А также реализовали конвертер евро в рубли при помощи API НБРБ.

Разработка сайта велась на фреймворке Laravel.