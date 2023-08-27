Разработка сайта каталога кровельных материалов
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Территория строительства - компания, занимающаяся продажей кровельных материалов с первоклассным сервисом и самой большой выставкой под открытым небом в Минске.
Цели:
Отразить статус компании, а также представить продуктовую линейку различных типов кровельных материалов и сопутствующих товаров.
Задачи:
Разработать информативную карточку товара, закрывающую большинство вопросов потенциальных клиентов
Обеспечить конвертацию валюты в единую, так как реализация товара происходит в BYN, а закупка многих позиций в евро
Исчерпывающе рассказать об услугах компании и подчеркнуть её имидж
Имплементировать новый фирменный стиль компании в веб-сайт.
Обеспечить управляемость сайта при помощи системы управления контентом
Решение:
Разработали эффектный дизайн сайта в фирменных цветах компании, подчеркнув ее статус. Проработали карточку товара, опираясь на общих данных по различным видам материалов. А также реализовали конвертер евро в рубли при помощи API НБРБ.
Разработка сайта велась на фреймворке Laravel.