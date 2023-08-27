Разработка сайта каталога кровельных материалов

Территория строительства - компания, занимающаяся продажей кровельных материалов с первоклассным сервисом и самой большой выставкой под открытым небом в Минске.



Цели:

Отразить статус компании, а также представить продуктовую линейку различных типов кровельных материалов и сопутствующих товаров.



Задачи:

Разработать информативную карточку товара, закрывающую большинство вопросов потенциальных клиентов

Обеспечить конвертацию валюты в единую, так как реализация товара происходит в BYN, а закупка многих позиций в евро

Исчерпывающе рассказать об услугах компании и подчеркнуть её имидж

Имплементировать новый фирменный стиль компании в веб-сайт.

Обеспечить управляемость сайта при помощи системы управления контентом



Решение:

Разработали эффектный дизайн сайта в фирменных цветах компании, подчеркнув ее статус. Проработали карточку товара, опираясь на общих данных по различным видам материалов. А также реализовали конвертер евро в рубли при помощи API НБРБ.

Разработка сайта велась на фреймворке Laravel.