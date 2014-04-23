Редизайн сайта bst.com.ua под "ключ"

Сайт который функционировал более 10 лет, необходимо было представить в новом свети и придать вторую жизнь компании в интернет сети.

Работы:

- Создание нового уникального дизайна

- Разработка удобного функционала исходя из дизайна

- Создание баннеров

- Наполнение сайта

- Обучение пользованию админ панелью сайта клиента

Работа выполнена на ура в оговоренные сроки.