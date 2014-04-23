Редизайн сайта bst.com.ua под "ключ"

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт который функционировал более 10 лет, необходимо было представить в новом свети и придать вторую жизнь компании в интернет сети.
Работы:
- Создание нового уникального дизайна
- Разработка удобного функционала исходя из дизайна
- Создание баннеров
- Наполнение сайта
- Обучение пользованию админ панелью сайта клиента
Работа выполнена на ура в оговоренные сроки.