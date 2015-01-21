Result-models.com - сайт модельного агентства

Добавлена
9 лет назад
283 просмотра
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Комплексное создание сайта под управлением CMS WordPress.

  • разработка уникального дизайна
  • верстка
  • натяжка на систему управление
  • подключение плагинов и скриптов
  • настройка форм обратной связи
  • интеграция социальных сетей (Facebook, Vk, Instagram)
  • мультиязычность
  • адаптивность под разные экраны
  • кроссбраузерность
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