Result-models.com - сайт модельного агентства

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Комплексное создание сайта под управлением CMS WordPress.
- разработка уникального дизайна
- верстка
- натяжка на систему управление
- подключение плагинов и скриптов
- настройка форм обратной связи
- интеграция социальных сетей (Facebook, Vk, Instagram)
- мультиязычность
- адаптивность под разные экраны
- кроссбраузерность