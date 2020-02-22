Сайт Агентства Недвижимости - Квадратека

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Поставлена задача — создание с нуля сайта для агентства недвижимости.
Сайт выполнен в формате каталога услуг по юридическому направлению и каталог объектов недвижимости.
Подробности:
Создание сайта агентства недвижимости
Выполнена работа по написанию уникального текстового материала для сайта: описание категорий услуг и сами услуги. Подбор, обработка и размещение графических материалов. Формы обратной связи и онлайн заявки.