Сайт аудигида
Сайты «под ключ»
Добавлена130 просмотров
14 лет назад
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I-MUSEUM – совершенно новая система, разработанная специально для организации аудио экскурсий в музеях. Разработка компании Адвэл (advel.ru).
С меня дизайн сайта, фирменный стиль кроме логотипа, верстка html/css, встраивание в cms, ведение ресурса