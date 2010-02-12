Сайт аудигида

Сайты «под ключ»
Добавлена
14 лет назад
130 просмотров
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I-MUSEUM – совершенно новая система, разработанная специально для организации аудио экскурсий в музеях. Разработка компании Адвэл (advel.ru).

С меня дизайн сайта, фирменный стиль кроме логотипа, верстка html/css, встраивание в cms, ведение ресурса