Сайт аудигида

I-MUSEUM – совершенно новая система, разработанная специально для организации аудио экскурсий в музеях. Разработка компании Адвэл (advel.ru).

С меня дизайн сайта, фирменный стиль кроме логотипа, верстка html/css, встраивание в cms, ведение ресурса