Сайт для Службы частных мастеров "Freemasters"

Сайты «под ключ»
Добавлена
12 лет назад
161 просмотр
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http://www.freemasters.org/

Сайт выполнен на основе CMS Joomla 1.5

Выполненные работы:

- подбор шаблона;

- правка шаблона по пожеланиям заказчика (правка графических файлов, css-шаблонов, php-кода)

- настройка Joomla;

- подбор иллюстраций и написание текстов контента;