Сайт для Службы частных мастеров "Freemasters"
Сайты «под ключ»
Добавлена161 просмотр
12 лет назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт выполнен на основе CMS Joomla 1.5
Выполненные работы:
- подбор шаблона;
- правка шаблона по пожеланиям заказчика (правка графических файлов, css-шаблонов, php-кода)
- настройка Joomla;
- подбор иллюстраций и написание текстов контента;