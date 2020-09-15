Сайт для Центра изучения иностранных языков

Спокойные кофейные цвета -- требование заказчика. Ему было очень важно передать с помощью сайта атмосферу спокойствия и уюта, которая царит в Центре изучения иностранных языков.

Мой клиент также очень хорошо поработал над самоопределением и выделил более десяти преимуществ Центра, каждое из которых хотелось продемонстрировать посетителям сайта, но так, чтобы не утомлять их. Мне удалось разместить все компактно.

Другой интересный момент работы -- раздел со статьями. Так как заказчик пишет о языках и обучении ему бывает сложно подбирать картинки к текстовому материалу. Поэтому раздел создан таким образом, что искать и добавлять изображения не обязательно. Все и так смотрится гармонично. Но если изображения есть, их всегда можно добавить. Станет только лучше.

Заказчик практически всё может менять на сайте самостоятельно и легко.

Сделано на WordPress

https://avenue-u.ru/