Сайт для цветочного магазина (Vigbo)

Работая над этим проектом, я проанализировала целевую аудиторию компании, проработала структуру главной страницы сайта, подобрала шрифты и цвета, продумала анимацию элементов дизайна, настроила все ссылки и кнопки для корректной работы. В результате получился аккуратный и эстетичный дизайн главной страницы с понятной навигацией, удобный для пользователя и выполняющий свою главную задачу - продажу товаров.