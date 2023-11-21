💻 Дизайн сайтов, лендингов, презентаций

Привет 👋

Меня зовут Ксения, я - веб-дизайнер. Создаю эстетичные и удобные сайты, которые выполняют поставленную задачу, - от простых лендингов и подписных страниц до многостраничных сайтов, интернет-магазинов и обучающих платформ с личным кабинетом. Делаю сайты "под ключ" на конструкторах (Tilda, Wix, Vigbo etc), а также дизайн в Figma для дальнейшей верстки.

Несколько реализованных мной проектов:

1. Сайт Школы астрологии - https://astrodubrovina.ru

2. Сайт-визитка для ландшафтного дизайнера - http://cadmechty.tilda.ws

3. Продающий лендинг для онлайн-тренинга - http://ddanilyuk.tilda.ws/womancoaching

Разработаю для вас дизайн презентации под ваши потребности - онлайн/оффлайн выступление, уроки для курсов, презентация продукта, коммерческое предложение и т.д.

Сделаю монтаж коротких и длинных видео для Shorts и Reels, видео-уроков для онлайн курсов, субтитры (hard, soft).

Работаю на двух языках - Русский (native speaker) и Английский (Advanced).

В своей работе гарантирую ответственный и творческий подход, чёткое следование требованиям в поставленных задачах, строгое соблюдение обозначенных сроков.

Всегда нахожусь на связи (удобным для Вас способом общения - мобильная связь, электронная почта, WhatsApp, Telegram)

Вместе с вами готова воплотить идею в реальный работающий проект! Буду рада стать для Вас идеальным исполнителем :)