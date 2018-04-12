Сайт клининговой компании "Ваше Время"

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Компания: "Ваше Время"
Ссылка на сайт: www.cleaning4you.su
Тип сайта: Корпоративный
CMS: WordPress
Адаптация: под все устройства
Дизайн: Я (с пожеланиями заказчика)
Верстка: Я
Программирование: Я
Дополнительные модули: форма обратной связи, калькулятор расчета стоимости услуг, галерея изображений, карта проезда