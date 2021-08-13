Сайт компании по ремонту помещений

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В проекте не использовалось ни одного платного плагина
Сайт создан с нуля, размещен на хостинге, система управления контентом Wordpress.
Проведена настройка от А до Я
- Дизайн сайта
- Верстка по макету, согласованному с заказчиком
- Подключение необходимых анимаций
- Посадка проекта на CMS Wordpress
- Настройка окружения Wordpress под заказчика
- Настройка и подключение безопасного соединения https://
- Настройка и подключение почтового клиента Yandex mail, в виде "user.academyru.com"
- Обучение заказчика доступным функция Wordpress