Сайт компании по ремонту помещений

Добавлена
2 года назад
43 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

В проекте не использовалось ни одного платного плагина

Сайт создан с нуля, размещен на хостинге, система управления контентом Wordpress.

Проведена настройка от А до Я

  • Дизайн сайта
  • Верстка по макету, согласованному с заказчиком
  • Подключение необходимых анимаций
  • Посадка проекта на CMS Wordpress
  • Настройка окружения Wordpress под заказчика
  • Настройка и подключение безопасного соединения https://
  • Настройка и подключение почтового клиента Yandex mail, в виде "user.academyru.com"
  • Обучение заказчика доступным функция Wordpress
Ссылка на сайт: academyru.com/