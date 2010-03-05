Сайт министрества юстиции по СПб и ЛО
Сайты «под ключ»
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14 лет назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Перенос на CMS Joomla из сайта сделанного в ворде. Написание скриптов по авто-очистке от разметки ворда порядка 300 страниц, автоматического исправления ссылок с учетом их изменения в CMS и загрузке всего что получилось в БД Joomla автоматом.
создание дизайна с нуля.