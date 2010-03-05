Сайт министрества юстиции по СПб и ЛО

http://www.minjustsl.ru/

Перенос на CMS Joomla из сайта сделанного в ворде. Написание скриптов по авто-очистке от разметки ворда порядка 300 страниц, автоматического исправления ссылок с учетом их изменения в CMS и загрузке всего что получилось в БД Joomla автоматом.

создание дизайна с нуля.