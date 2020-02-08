Сайт на платформе Tilda

Добавлена
4 года назад
121 просмотр
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Здравствуйте, меня зовут Андрей и я разработчик сайтов на платформе Tilda.

Нужно для заказа:

Выбор шаблона предоставленного tilda, доступ к аккаунту, информация по структуре, текста для заполнения, контакты.

Услуга включает:

 Адаптивный сайт

 SEO оптимизация сайта

 Подбор картинок

 Наполнение контентом

Срок выполнения: 2 дня