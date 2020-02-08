Сайт на платформе Tilda

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, меня зовут Андрей и я разработчик сайтов на платформе Tilda.
Нужно для заказа:
Выбор шаблона предоставленного tilda, доступ к аккаунту, информация по структуре, текста для заполнения, контакты.
Услуга включает:
Адаптивный сайт
SEO оптимизация сайта
Подбор картинок
Наполнение контентом
Срок выполнения: 2 дня