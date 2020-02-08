Сайт на платформе Tilda

Здравствуйте, меня зовут Андрей и я разработчик сайтов на платформе Tilda.

Нужно для заказа:

Выбор шаблона предоставленного tilda, доступ к аккаунту, информация по структуре, текста для заполнения, контакты.

Услуга включает:

Адаптивный сайт

SEO оптимизация сайта

Подбор картинок

Наполнение контентом

Срок выполнения: 2 дня