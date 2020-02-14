Сайт НИИ соц-эконом. исследований и сертификации
Добавлена110 просмотров
4 года назад
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Сайт разработан для научно-исследовательского института социально-экономических исследований и сертификации экспертов и экспертных организаций. Состоит из 4 статических страниц. Несколько форм заявок. CMS Wordpress