Сайт академии дистанционного обучения

http://open-academy.online/

Сайт выполнен для высшего учебного заведения, предоставляющего услуги онлайн-переподготовки специалистов по широкому кругу специальностей. Состоит из нескольких статических страниц, архивной страницы новостей. Добавлено пара пользовательских таксономий, несколько форм обратной связи. Контент редактируется из админки. CMS Wordpress.