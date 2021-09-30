Сайт по ремонту гибридных автомобилей «Batlab.pro»

Добавлена
2 года назад
59 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Разработал этот корпоративный сайт для клиента из Москвы.

Проработал нишу, сделал адаптивную вёрстку на «Тильде» под все устройства.

Много решений с применением стороннего кода и указаний адресов и локаций партнёров по России.

Сайт на стадии доработки ценовой политики и мелких нюансов, но уже можно посмотреть:

https://batlab.pro/