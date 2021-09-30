Сайт по ремонту гибридных автомобилей «Batlab.pro»
Добавлена59 просмотров
2 года назад
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Разработал этот корпоративный сайт для клиента из Москвы.
Проработал нишу, сделал адаптивную вёрстку на «Тильде» под все устройства.
Много решений с применением стороннего кода и указаний адресов и локаций партнёров по России.
Сайт на стадии доработки ценовой политики и мелких нюансов, но уже можно посмотреть: