Сайт по ремонту гибридных автомобилей «Batlab.pro»

Разработал этот корпоративный сайт для клиента из Москвы.

Проработал нишу, сделал адаптивную вёрстку на «Тильде» под все устройства.

Много решений с применением стороннего кода и указаний адресов и локаций партнёров по России.

Сайт на стадии доработки ценовой политики и мелких нюансов, но уже можно посмотреть:

https://batlab.pro/