Сайт мебели на заказ

Выполнил этот сайт с удовольствием. Учёл все пожелания заказчика — тёмный стиль, много анимации, видео.

Изначально была цель выделиться на фоне конкурентов необычностью стиля, хотя многие используют стиль «минимализм».

Получилось необычно. Правда качество фотографий не везде на высоком уровне, но большего от заказчика я не добился.

Выполнил на «Тильде» с адаптацией под все устройства.