Доставка еды

Делал этот сайт уже почти год назад для своего хорошего знакомого.

Проработал нишу, отрисовал дизайн-макет, сверстал на «Тильде». Подключил корзину с выбором товаров и указанием адреса доставки. Сайт выполнен как интернет-магазин, с карточками товаров и указанием всех сопутствующих характеристик.

https://shaurma1oryol.ru/