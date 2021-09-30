Доставка еды

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Делал этот сайт уже почти год назад для своего хорошего знакомого.
Проработал нишу, отрисовал дизайн-макет, сверстал на «Тильде». Подключил корзину с выбором товаров и указанием адреса доставки. Сайт выполнен как интернет-магазин, с карточками товаров и указанием всех сопутствующих характеристик.