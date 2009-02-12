Сайт стилиста парикмахера Равиля Фаизова

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Добавлена
15 лет назад
366 просмотров
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http://www.faizov.kz

Сайт стилиста парикмахера Равиля Фаизова. CMS Joomla. Вёрстка DIV+CSS. Дизайн в тёмных тонах. Человекопонятные ссылки.

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Статьи/Новости

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МОДА СТИЛЬ ПРИЧЕСКА

Визаж, стрижка, окрашивание – Астана, Казахстан

Сайт стилиста парикмахера Равиля Фаизова