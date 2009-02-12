Сайт стилиста парикмахера Равиля Фаизова
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Добавлена366 просмотров
15 лет назад
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Сайт стилиста парикмахера Равиля Фаизова. CMS Joomla. Вёрстка DIV+CSS. Дизайн в тёмных тонах. Человекопонятные ссылки.
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МОДА СТИЛЬ ПРИЧЕСКА
Визаж, стрижка, окрашивание – Астана, Казахстан
Сайт стилиста парикмахера Равиля Фаизова