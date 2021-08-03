Сайт-визитка "Paradise Travel"

Добавлена
2 года назад
24 просмотра
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Одностраничный сайт информативного характера для турагентства.

Полная и мобильная версии, формы заявок для сбора данных, обратная связь "ВКонтакте".

Установлена админ. панель Textolite для редактирования контента.

HTML5, CSS3 Flexbox, JQuery.

Срок выполнения: 5 дней

Ссылка: https://prtravel.ru