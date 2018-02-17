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Сайт-визитка – Цифровой маркетинг
Сайты «под ключ»
Добавлена
6 лет назад
429 просмотров
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Дизайн
: Уникальный
Движок
: WordPress
Заказчик
: Скрыт
Выполненные работы:
Разработка персонального дизайна под направление автора
Установка, настройка системы управления сайтом
Адаптивная верстка дизайна с последующей интеграцией в CMS
Полная оптимизация сайта
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420 КБ
Игорь Матвеев
IG-M
Был
2 года назад
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