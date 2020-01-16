Сайта на WordPress и Landing page на платформе

https://ottenki-radosti.ru/

1. СОЗДАНИЕ САЙТОВ НА WordPress:

- Установлю вордпресс,

- установлю тему сайта

- привяжу домен к сайту,

- настрою сайт

- Установлю бесплатный SSL сертификат

- Создам карту сайта,

- создам robots.txt

- создам меню сайта и настрою его,

- установлю плагины на сайт,

- создам страницы

- добавлю всю информацию

Цена от 3900 рублей за сайт. Все зависит от сложности и наполняемости сайта

Примеры:

https://ottenki-radosti.ru/

https://своифотомагниты.рф

2. Landing page на платформе

Что я делаю:

1. Определяю задачу сайта

2. Анализирую конкурентов

3. Создаю структуру и прототип сайта

4. Наполняю лендинг текстом и фотографиями

5. Осуществляю сборку сайта

В итоге получаете готовый Landing page под ключ на конструкторе Tilda.cc. Принимаете сайт и запускайте свой проект.

Цена: от3900 рублей