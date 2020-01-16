Сайта на WordPress и Landing page на платформе

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. СОЗДАНИЕ САЙТОВ НА WordPress:
- Установлю вордпресс,
- установлю тему сайта
- привяжу домен к сайту,
- настрою сайт
- Установлю бесплатный SSL сертификат
- Создам карту сайта,
- создам robots.txt
- создам меню сайта и настрою его,
- установлю плагины на сайт,
- создам страницы
- добавлю всю информацию
Цена от 3900 рублей за сайт. Все зависит от сложности и наполняемости сайта
Примеры:
2. Landing page на платформе
Что я делаю:
1. Определяю задачу сайта
2. Анализирую конкурентов
3. Создаю структуру и прототип сайта
4. Наполняю лендинг текстом и фотографиями
5. Осуществляю сборку сайта
В итоге получаете готовый Landing page под ключ на конструкторе Tilda.cc. Принимаете сайт и запускайте свой проект.
Цена: от3900 рублей