Сайты под ключ, уникальный дизайн.

Всем привет! Меня зовут Светлана, я верстальщик, web-dezigner и просто творческий человек)⠀

Прошла множество курсов по веб дизайну и созданию сайтов на Тильде.⠀Делала сайты друзьям и знакомым, и думаю пора расти дальше)⠀

Предлагаю Вам создать сайт, или интернет магазин, для презентации Ваших услуг.

⠀СКИДКА!!! До конца месяца цена сайта 2000 рублей. Время разработки 4-5 дней.Моя цель: наработать скорость и создать крутое портфолио.

⠀Поспешите)))Примеры работ смотрите в моем профиле, писать в личные сообщения или инстаграм @landings_svetlana