Сервис для онлайн-игры
Сайты «под ключ»
Добавлена253 просмотра
14 лет назад
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Сервис для сбора статистики из онлайн-игры.
Был написан Ява-скрипт, который запускают игроки у себя в браузере, и который парсит данные и передает их в мой сервис.
Сам сервис написан в связке PHP+MySQL, с разделением модели и представления (MVC)
Клиентская часть представляет собой XHTML документ с применением ajax-фреймворка jQuery