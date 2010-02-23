Сервис для онлайн-игры

Сайты «под ключ»
Добавлена
14 лет назад
253 просмотра
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http://www.k5m.ru/services

Сервис для сбора статистики из онлайн-игры.

Был написан Ява-скрипт, который запускают игроки у себя в браузере, и который парсит данные и передает их в мой сервис.

Сам сервис написан в связке PHP+MySQL, с разделением модели и представления (MVC)

Клиентская часть представляет собой XHTML документ с применением ajax-фреймворка jQuery