Софт портал с собственным файловым сервером

Добавлена
10 лет назад
110 просмотров
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Каталогизация лучших бесплатных программ под операционные системы Windows и Linux.  Включает авторские обзоры, подборки скриншотов, файловое хранилище, обсуждение и комментарии пользователей, рейтинги программ, статистики загрузок и прочие востребованные фичи и плюшки. С точки зрения разработчика интересным была система отдачи файлов с использованием возможностей nginx сервера и лимитированием ресурсов для разных типов пользователей. Также проект включает популярные модули партнерских программ для самой эффективной монетизации загрузочного трафика. 