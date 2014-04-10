Софт портал с собственным файловым сервером

Каталогизация лучших бесплатных программ под операционные системы Windows и Linux. Включает авторские обзоры, подборки скриншотов, файловое хранилище, обсуждение и комментарии пользователей, рейтинги программ, статистики загрузок и прочие востребованные фичи и плюшки. С точки зрения разработчика интересным была система отдачи файлов с использованием возможностей nginx сервера и лимитированием ресурсов для разных типов пользователей. Также проект включает популярные модули партнерских программ для самой эффективной монетизации загрузочного трафика.