Создание Сайта Автосервиса - Газель Сервис

Была поставлена задача создания сайта автосервиса по ремонту автомобилей серии ГАЗ.

Проведен анализ конкурентов в данной теме по городу Твери. В процессе создания сайта были подобраны релевантные ключевые слова. Каждый текст описания услуг оптимизирован под один ключевой запрос.

Самое важное:

не смотря на то, что зарегистрирован новый домен, как говориться молодой, сайт полностью попал в индекс поиска Яндекс в течении полутора недель. В течении месяца в ТОП 1 попало 11 продвигаемых запросов. Так что можно полностью утверждать что правильно оптимизированный сайт может сразу занять лидирующие позиции без дополнительного продвижения.