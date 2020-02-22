Создание Сайта Услуги Сантехника

Задача создания — сайт компании с каталогом услуг по устранению засоров в жилом

и коммерческом секторе г. Москвы и Московской области. На данный момент компания проходит юридическую процедуру регистрации и проект в состоянии запуска. Создан видеоролик для сайта.

Выполненные работы:

Создание сайта услуг

Основные страницы и каталог сантехнических услуг. Выполнено написание и размещение уникальных текстов и описаний услуг. Подбор, обработка графических элементов и фотографий. Выполнена внутренняя оптимизация сайта. Создан блог сайта и опубликованы первоначальные тематические статьи.