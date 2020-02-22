Создание Сайта Автозапчасти - Автомаяк

Задача создания — сайт визитка, для общей информации о деятельности компании

по продаже в розницу запчастей для автомобилей серии ГАЗ: Газель, Валдай, Соболь,Волга.

Выполнен полный редизайн существующего сайта и изменение структуры.

Выполненные работы:

Создание сайта визитки для бизнеса

Созданы основные страницы и каталог на одну страницу в виде списка без цен. Выполнено написание и размещение уникальных текстов и описаний услуг. Подбор, обработка графических элементов и фотографий. Выполнена внутренняя оптимизация сайта, подключены турбо страницы, чат на поиске. Создан блог сайта и опубликованы первоначальные тематические статьи.