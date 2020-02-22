Сайта Медицинской Клиники - МедИндекс

Задача создания сайта — каталог медицинских услуг по проведению медицинских профилактических осмотров

для предприятий Москвы и Московской области.

Выполненные работы:

Создание сайта компании

Сайт представляет каталог медицинских услуг.Требованием заказчика была форма записи на осмотры с календарем. Выполнено написание и размещение уникальных текстов и описаний услуг, обработка графических элементов и фотографий. В блог сайта опубликованы первоначальные тематические статьи.